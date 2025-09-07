El Congrés vota aquest dimecres la reducció de la jornada laboral pendent de Junts, Ábalos i les absències

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El ple del Congrés debatrà i votarà aquest dimecres les esmenes de totalitat que PP, Vox i Junts han presentat per retornar al Govern central el projecte de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores, un examen parlamentari crucial pel qual PSOE i Sumar no compten amb majoria suficient i estan pendents que Junts pugui aixecar la barrera i, si escau, que no hi hagi absències, inclòs l'exministre socialista José Luis Ábalos.
Encara que són tres textos diferents, només hi haurà una única votació, ja que PP, Vox i Junts coincideixen a demanar la devolució del text a l'executiu. I les tres formacions sumen una majoria absoluta de 177 diputats que serviria per enviar en orris el projecte estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
És una votació important perquè, en cas que no se superi l'examen, la llei es retiraria del Congrés i el govern hauria de començar a elaborar-lo de nou. És per això que l'executiu intensificarà les negociacions amb Junts perquè retirin la seva esmena i també s'assegurarà que no es hi hagi cap absència al seu bloc, tampoc la de l'exministre, ara integrat en el Grup Mixt, en una votació que es presenta molt ajustada.
Si Junts retira la seva esmena de totalitat i s'uneix al govern per rebutjar els vetos de PP i Vox, el projecte de llei continuarà endavant sense problemes. En canvi, si la formació independentista es queda en l'abstenció, el govern necessitarà tots els seus socis per superar els 171 vots que sumen PP, Vox i UPN, i en aquest cas la presència de l'exministre Ábalos pot ser determinant.
Això sí, superar aquest primer test només és el principi d'un llarg camí, perquè a partir d'aquí caldrà donar temps a presentar esmenes a l'articulat i continuar les negociacions amb els grups a la recerca d'una redacció que obtingui el suport majoritari.
DÍAZ TORNARÀ A PORTAR LA LLEI SI LA TOMBEN
I, si el Congrés tomba la reforma, la vicepresidenta Díaz ja ha avançat que tornarà a portar a la cambra baixa el projecte, encara que tot es retardarà, ja que la tramitació haurà de començar des del principi.
Treball volia que aquesta votació es produís al juliol, abans del tancament del període de sessions, però les dificultats per convèncer Junts de retirar la seva esmena i arribar a un acord van obligar a posposar el debat a la tornada de l'estiu.
La formació catalana de moment manté la seva esmena de totalitat, però des del Ministeri de Treball asseveren que aquest projecte "ja no admet més ajornaments" perquè es tracta d'una norma que més de dotze milions de persones estan esperant.
"El govern ja ha fet la seva feina. La ciutadania ja s'ha pronunciat al carrer i als centres de treball. Ara correspon als grups polítics convertir aquest consens social en un consens parlamentari", postil·len al departament de Yolanda Díaz.