El Congrés torna a rebutjar la senda de dèficit i les CA tindran menys marge

MADRID 11 des. (EUROPA PRESS) -
El ple del Congrés ha rebutjat aquest dijous per segona vegada en menys d'un mes els objectius d'estabilitat i de deute per a les administracions públiques entre 2026 i 2028 amb els vots en contra del PP, Vox, Junts i UPN, per la qual cosa per elaborar els pressupostos del 2026 es farà servir una senda fiscal més estricta per a les comunitats autònomes (CA).
Durant el debat dels objectius d'estabilitat, el PP, Vox i Junts ja van avançar el seu vot en contra i van retreure que els objectius presentats aquest dijous eren els mateixos que es van rebutjar el passat 27 de novembre i que no s'hi havia introduït cap canvi.
Tal com va passar fa dues setmanes, Podem i la diputada de Compromís integrada al Grup Mixt, Àgueda Micó, s'han abstingut; mentre que la resta de formacions han donat suport al text.
Malgrat el rebuig de la senda, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha confirmat que tirarà endavant amb la presentació dels pressupostos del 2026, que tindran de base una senda fiscal més estricta per a les comunitats autònomes.
Això sí, Junts ha advertit que incomplir amb Catalunya té conseqüències. "Ni objectius avui ni pressupostos demà", ha remarcat Josep Maria Cruset durant el debat al Congrés dels Diputats.
La senda que ha rebutjat el Congrés, i que suposa el primer pas per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat, fixa un full de ruta per reduir el dèficit del conjunt de les administracions públiques del 2,1% el 2026, a l'1,8% el 2027 i a l'1,6% el 2028.