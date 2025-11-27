El Congrés tomba la via de dèficit del Govern central amb una majoria absoluta en contra

MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El ple del Congrés ha rebutjat aquest dijous amb els vots del PP, Vox, Junts i UPN els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions entre 2026 i 2028, el pas preliminar a la presentació dels pressupostos generals de l'Estat del 2026.
La resta de grups, els partits de l'executiu (PSOE i Sumar), ERC, Bildu, PNB, Coalició Canària i BNG han votat a favor de la proposta, mentre que Podem i la diputada de Compromís integrada en el Grup Mixt, Águeda Micó, s'han abstingut.
Amb aquesta ja són cinc les vegades que el Govern central ha intentat en aquesta legislatura aprovar la via de dèficit i no ho ha aconseguit, bé sigui perquè el PP l'ha tombat al Senat o perquè Junts s'ha desmarcat del bloc d'investidura i l'ha rebutjat al Congrés.
El Ministeri d'Hisenda tornarà a portar la mateixa proposta pròximament, i si es torna a rebutjar, l'executiu tirarà endavant la presentació dels pressupostos 2026 utilitzant la via d'estabilitat que va remetre a la Comissió Europea el 2023 en el marc del programa d'estabilitat.
Aquesta argúcia ja va ser avalada per l'Advocacia de l'Estat quan el Senat va tombar els objectius d'estabilitat fins a dues vegades el 2024 i els va retornar al Consell de Ministres. Això sí, la via alternativa suposa concedir menys capacitat de despesa a les autonomies.