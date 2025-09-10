El Congrés tomba la reducció de jornada laboral en prosperar el veto de PP, Vox i Junts

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Congrés ha aprovat aquest dimecres les esmenes de totalitat que el PP, Vox i Junts han presentat per retornar al Govern espanyol el projecte per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, per la qual cosa el projecte estrella de la vice-presidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha quedat retirat del tràmit parlamentari.
Encara que eren tres textos diferents, només s'ha produït una votació, ja que PP, Vox i Junts coincidien a demanar la devolució del text a l'Executiu.
Així, el veto dels tres partits ha prosperat amb els 178 vots de les tres formacions i UPN. No hi ha hagut abstencions, i han votat contra les esmenes PSOE, Sumar, ERC, PNB, Bildu, Podem, BNG, Coalició Canària, la diputada de Compromís integrada en el Grup Mixt, Águeda Micó; i l'ex-ministre socialista també pertanyent a aquest grup, José Luis Ábalos.
El resultat ha estat de 178 vots a favor de les esmenes, 170 en contra i cap abstenció: la norma ha acabat el seu camí en el Parlament i el Govern haurà de començar de nou, cosa que Díaz ja ha dit que farà independentment de la votació d'aquest dimecres.
Treball volia que aquesta votació es produís al juliol, abans del tancament del període de sessions, però les dificultats per convèncer Junts de retirar la seva esmena i arribar a un acord van obligar a posposar el debat a la tornada de l'estiu.
Però es va convocar sense que Junts hagués arribat a un acord amb el departament de Yolanda Díaz i, finalment, la formació independentista ha decidit mantenir la seva esmena de totalitat que ha estat crucial per tombar la llei.