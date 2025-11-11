El Congrés tomba la llei d'ERC per crear un impost a partir de tres habitatges, recolzada pel PSOE

MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El Congrés ha rebutjat aquest dimarts amb els vots de PP, Vox i UPN la presa en consideració d'una proposició de llei d'Esquerra Republicana (ERC) per crear un impost progressiu a partir del tercer habitatge que s'aniria incrementant en funció del nombre d'immobles.
La proposició de llei ha comptat amb el suport del PSOE i de Sumar, els dos partits del Govern, i ha sumat a més a Bildu, Podem, BNG, Compromís i l'ex-ministre Jose Luis Ábalos, però ha acabat derrocada per PP i Vox donat que Junts, PNB i Coalició Canària han optat per abstenir-se.
La formació catalana plantejava un impost sobre l'acumulació de béns immobiliaris d'ús residencial, aplicable a partir de la tercera residència i que s'incrementa en línia amb el nombre d'habitatges.
Així, l'impost progressava del 4% al 8% i després al 12%, entre la tercera i el cinquè habitatge, respectivament, mentre que a partir del cinquè immoble, al 12% se sumava un 5% addicional per cada nova unitat.
L'encarregat de defensar la proposta legislativa des de la tribuna del Congrés ha estat el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, qui ha asseverat que l'habitatge és el principal problema del país i que ja es necessiten fins a 59 anys de sou per poder accedir a un pis de 60 metres quadrats.
"Si el pa hagués pujat el mateix que l'habitatge, avui una barra de pa costaria tretze euros", ha postil·lat.
Rufián també ha denunciat que en l'actualitat el 45% de les persones que viu de lloguer "és pobre" mentre que el mercat immobiliari s'ha convertit en un "refugi inversor" per als rics del món.
En aquest sentit, el diputat independentista ha emfatitzat en la necessitat d'intervenir els preus i aplicar la millor "criptonita" per als inversors en habitatge, que al seu judici són els impostos: "Qui vulgui fer-se ric amb cases, que pagui", ha reblat.