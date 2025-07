El Congrés tanca el curs tombant el decret antiapagones amb Junts, Podem i BNG posant-se en contra del Govern

MADRID 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El Ple del Congrés ha derogat aquest dimarts el decret per reforçar el sistema elèctric i evitar apagades com l'ocorregut el passat 28 d'abril pel 'no' de PP, Vox i UPN, però també de tres socis d'investidura: Podem, BNG i Junts, als quals s'ha unit el diputat de Chunta Aragonesista integrat a Sumar, Jorge Pueyo.

Pel seu costat ERC, PNB, Bildu, Coalició Canària i l'exministre socialista ara integrat al Grup Mixt, José Luis Ábalos, han votat a favor, donant com a resultat final un total de 183 vots en contra, 165 a favor i cap abstenció.

El passat 28 d'abril la Península Ibèrica es va quedar sense llum i el Govern central es va comprometre a realitzar un informe per avaluar les causes que van provocar l'episodi i adoptar mesures perquè no es torni a produir.

Gairebé dos mesos després, el Govern espanyol va concloure que l'apagada es va produir per un problema multifactorial que va originar una escalada de sobretensió que ni les empreses elèctriques ni Red Eléctrica van poder controlar, per la qual cosa va presentar un decret per, entre altres punts, reforçar la supervisió del sector elèctric, rebaixar en un 80% els peatges a la indústria electrointensiva o facilitar la connexió de noves instal·lacions de generació i de consum.

No obstant això, les mesures no han estat suficients per convèncer a la majoria de l'hemicicle. D'una banda, les forces d'esquerra (Podem i BNG) han menyspreat el text perquè consideren que aquest està al servei del "oligopoli" elèctrica. Per la seva banda, PP i Vox han dit que l'apagada d'abril va ser culpa del Govern central i que abans d'engegar qualsevol mesura hauria d'haver-hi dimissions.