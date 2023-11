El Congrés reprendrà la sessió d'investidura amb la intervenció de Bildu i votarà al voltant del migdia

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El debat d'investidura de Pedro Sánchez es reprendrà aquest dijous al Congrés a les 9 del matí amb la intervenció de la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, i finalitzarà amb la votació de la candidatura del socialista a la Presidència del Govern central que es preveu para al voltant del migdia.

Després de la intervenció d'Aizpurua i el seu debat amb l'aspirant socialista, serà el torn del portaveu del PNB, Aitor Esteban, que també podrà debatre en solitari amb el president del Govern central en funcions.

També pujaran a la tribuna aquest dijous els diputats de les tres formacions que integren el Grup Mixt: Néstor Rego (Bloque Nacionalista Galego), Cristina Valido (Coalición Canária) i Alberto Català (Unión del Pueblo Navarro).

El torn dels grups parlamentaris finalitzarà amb la intervenció del portaveu del Grup Socialista, Patxi López, i després tindrà lloc la votació per crida.

Com estableix el Reglament, cadascuna de les seves senyories haurà de posar-se en peus per proclamar el seu vot (sí, no o abstenció), per ordre alfabètic a partir d'una lletra triada a l'atzar.

NOU PROTOCOL PER A la VOTACIÓ

Per a aquesta ocasió s'estrenarà un nou protocol amb pautes per a casos d'errors en les votacions amb la finalitat d'evitar noves controvèrsies com l'ocorreguda en la segona volta de la fallida investidura del candidat 'popular' Alberto Núñez Feijóo, celebrada el passat 27 de setembre.

Aquest dia, el diputat de Junts Eduard Pujol es va aixecar del seu escó i va dir 'sí' però, quan estava ja asseient-se, es va percatar del seu error i va pronunciar un 'no', una situació que va acabar amb la presidenta del Congrés declarant nul aquest vot, entre irades protestes del PP.

La votació de Sánchez podria tenir lloc al migdia, encara que tot dependrà del temps que dediqui a debatre amb els portaveu aquest dijous. Es preveu, en tot cas, que surti investit president en primera volta, per la qual només necessita 176 vots, tenint en compte que el candidat té amarrats 179 vots (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària). De no ser així, caldria repetir la votació 48 hores després.