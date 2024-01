El Congrés reitera al PP que el lletrat major va conèixer després que els grups l'informe crític amb l'amnistia

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El Congrés ha reiterat aquest dissabte al PP que el lletrat major i secretari general de la Cambra, Fernando Galindo, no va retenir l'informe crític amb la llei d'amnistia elaborat per les lletrades de la Comissió de Justícia i que, de fet, el va conèixer després de rebre'l els grups parlamentaris.

La Secretaria General del Congrés replica així al portaveu del Grup Popular, Miguel Tellado, que ha acusat Galindo d'actuar amb "mala fe" i de retenir sis dies aquest informe i s'ha mostrat convençut que aquest document "també el tenia" la presidenta del Congrés, Francina Armengol, donada la "transcendència".

En una entrevista a RNE, Tellado ha incidit que l'informe de les lletrades de la Comissió de Justícia té data del 10 de gener i no va ser enviat als grups parlamentaris fins el dia 16. "És veritat que els lletrats de la comissió van assumir aquest retard, però no és menys cert que des del dia 10 el lletrat major, el senyor Galindo, al servei de la senyora Armengol, disposava d'aquest informe", ha recalcat el dirigent 'popular'.

LES LLETRADES JA VAN EXPLICAR EL PROCEDIMENT

Dijous passat, durant la ponència que va avaluar les esmenes a la llei d'amnistia les lletrades de la Comissió de Justícia ja van negar, davant la petició d'explicacions del PP i Vox, que Armengol retingués aquest document.

Fonts de la Secretaria General del Congrés ha recalcat a Europa Press, que com es fa sempre, en aquest cas van ser les lletrades de la comissió les que van remetre el seu escrit primer als grups i després al lletrat major, i que aquest text tampoc no va passar per la Mesa que presideix Armengol.

I és que, un cop les iniciatives s'envien a les comissions per a la tramitació ja només intervenen les Meses d'aquests òrgan. En aquest cas, la Mesa de la Comissió de Justícia, que presideix el socialista Francisco Lucas Ayala, va ser la que va rebre i va gestionar l'informe de les lletrades.