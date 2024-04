El Congrés rebutja retirar la llei d'amnistia i demana al Senat lleialtat constitucional

MADRID, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congrés ha rebutjat aquest dimarts el requeriment del Senat per retirar la llei d'amnistia, seguint el criteri dels lletrats que no hi ha cap via legal per aprovar-la i que planteja un conflicte d'atribucions que resultaria "improcedent", i de pas ha demanat "lleialtat constitucional" a la cambra alta en recordar que no pot usurpar les funcions del Tribunal Constitucional.

Amb la majoria absoluta del PP, el Senat havia enviat un requeriment al Congrés perquè retirés la llei d'amnistia i, tot i que la cambra baixa tenia fins al maig per respondre, la Mesa ha decidit aprovar aquest dimarts una resposta d'acord amb els arguments dels serveis jurídics.

En l'informe, els lletrats del Congrés subratllen que la cambra baixa ha exercit les seves atribucions "en els termes constitucionals i reglamentàriament establerts", i que ara és el torn del Senat, conforme a les competències que li atorga la Constitució.

A parer seu, "amb l'aparença de la defensa de les seves atribucions, el Senat no pot intentar subvertir les legítimament exercides pel Congrés respecte al procediment legislatiu", i avisa que plantejar un conflicte per part de la cambra alta "suposaria un artifici per evitar complir la seva obligació constitucional i suplantar el Congrés".

Emparant-se en les sentències del TC, els serveis jurídics recalquen que les votacions a la cambra baixa sobre el procediment legislatiu "no són objecte idoni" d'un conflicte d'atribucions, i que si el Senat entén que la usurpació de les seves competències es va produir quan la Mesa del Congrés va admetre a tràmit al novembre la controvertida proposició de llei del PSOE, hauria d'haver presentat aleshores aquest conflicte, però ara ja està "fora de termini" perquè s'han superat "àmpliament" els 30 dies que estableix la Constitució per recórrer-hi en contra.