El Congrés rebutja l'esmena del PP per derogar el calendari de tancament de les nuclears amb l'abstenció de Junts

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El ple del Congrés ha rebutjat una esmena del Senat al projecte de llei de mobilitat sostenible, impulsada pel PP, que suprimia la data de cessament definitiu d'explotació de les centrals nuclears d'Almaraz, Ascó i Cofrents. Ho ha fet amb 171 vots a favor --del PP, Vox i UPN--, 171 en contra --del Govern central i els seus socis-- i set abstencions, les de Junts.
Durant el debat, el PSOE ha criticat que els populars vulguin allargar la vida de les centrals "sense rubor, informes tècnics ni pensar en la gent". "Parlen de seguretat energètica, però el que realment fan és jugar amb la seguretat de les persones", ha retret la diputada socialista Cristina López.
Per la seva banda, la diputada del PP Ana Martínez ha demanat al PSOE que no insisteixi a defensar el calendari per tancar les nuclears. "Les empreses, els sindicats, els ajuntaments, Europa i aquest parlament, amb la seva majoria, els demanen que rectifiquin", ha recalcat.
La diputada de Podem Noemí Santana ha criticat que el PP hagi "aprofitat" la tramitació de la llei al Senat per "descafeïnar" un projecte que ja venia "aigualit" del Congrés. En concret, ha criticat que els populars hagin introduït "més de 80 esmenes que no busquen una mobilitat més justa, sinó una norma més còmoda per als interessos de sempre".
En línies similars, el diputat d'EH Bildu Mikel Otero ha criticat que el PP digui que s'intenta "distanciar de la ultradreta negacionista" mentre "reprodueix les seves propostes" quan "toca concretar". En aquest sentit, ha criticat que els d'Alberto Núñez Feijóo vulguin facilitar "de manera irregular, irresponsable i potinera" la prolongació de la vida útil d'Almaraz.
ERC CRITICA TANT EL PP COM EL PSOE
La diputada d'ERC Inés Granollers ha retret al PP que porti el debat al Congrés a través d'un projecte de llei que "no té res a veure" amb les centrals. Per contra, ha demandat al PSOE que "faci la seva feina" en el que concerneix la transició nuclear. "Aquesta llei és una llei molt important, per tant, no la menyspreem parlant d'una sola esmena que presenta el PP per fer campanya", ha demanat.
Per la seva banda, Sumar ha recalcat que l'esmena del PP "no canvia el calendari de tancament" de les centrals nuclears i que això --el tancament o la pròrroga d'una central-- és competència "exclusiva" del Govern central, tal com "recull la llei" i "confirma la jurisdicció". Per això, el diputat Eloi Badia Casas ha demandat que l'executiu "no s'amagui" i rebutgi la pròrroga d'Almaraz.
La diputada de Vox Carina Mejías ha denunciat que el projecte de llei ha tornat al Congrés amb "poques millores". "Torna la mateixa estafa, el mateix xantatge i la mateixa imposició ideològica verda", ha criticat.