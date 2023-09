El Congrés rebutja la investidura de Feijóo en la primera votació amb 172 vots a favor i 178 en contra

MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El ple del Congrés ha rebutjat aquest dimecres la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a president del Govern central, que tal com s'esperava en aquesta primera votació, hi ha hagut 178 diputats en contra i 172 a favor.

La votació ha estat pública i per crida, amb la qual cosa cada diputat s'ha posat dret per proclamar el vot i han estat cridats per ordre alfabètic, a partir d'una lletra triada a l'atzar: en concret, la votació ha començat amb el 'no' de la diputada del PSOE Adriana Maldonado.

En aquesta primera votació es requeria majoria absoluta, 176 suports, però Feijóo no només no ha arribat a aquesta xifra, sinó que ni tan sols ha guanyat perquè ha obtingut 172 vots del PP (137 diputats), Vox (33), Coalició Canària (1) i UPN (1), respecte als 178 'no' que han sumat PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (7) Bildu (6), PNB (5) i BNG (1).

En tot cas, la legislació estableix una segona votació al cap de 48 hores, que tindrà lloc divendres, en la qual ja no es requereix majoria absoluta, però almenys guanyar la votació, tenir més 'sí' que 'no'. Però en vista de les posicions que s'han reflectit durant el debat d'investidura, tot apunta que la investidura de Feijóo tampoc no prosperarà en la 'segona volta'.