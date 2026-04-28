El Congrés rebutja amb els vots de PP, Vox, Junts i PNB el consorci d'inversions a Catalunya pactat per PSOE i ERC

Matias Chiofalo - Europa Press
MADRID 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El Ple del Congrés ha rebutjat aquest dimarts, amb els vots del PP, Vox, Junts i PNV, la presa en consideració d'una proposició de llei d'ERC per a la constitució d'un Consorci bilateral entre el Govern i la Generalitat de Catalunya per dissenyar inversions en aquesta comunitat i millorar la seva execució, una iniciativa defensada també pel PSOE i altres partits d'esquerres.
La iniciativa, debatuda aquest dimarts en el Ple, ha estat rebutjada per 181 vots de PP, Vox, Junts, PNV I UPN. A favor, amb 168 vots, s'han posicionat la resta de formacions representades en la Cambra baixa.
La proposició de llei per a la creació del consorci d'inversions estava contemplada en l'acord per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, entre el PSC i els republicans.
El seu objectiu era la gestió i execució de les inversions del Govern a Catalunya, per la qual cosa s'encarregava la redacció del Pla Plurianual d'Inversions i dels programes que els desenvolupessin, així com el seguiment, avaluació i coordinació de les actuacions inversores del sector públic estatal a Catalunya.
"S'HA DECIDIT DES DE LLUNY"
En el debat parlamentari, la diputada d'ERC Inés Granollers ha aclarit que no renuncien a la plena autonomia fiscal de Catalunya però ha defensat la proposició assegurant que neix de "la realitat de la desinversió estructural" de l'Estat en aquesta comunitat, ja que "s'ha promès molt i s'ha executat massa poc". Al seu judici, el problema no és només que l'Estat hagi invertit poc, sinó que "s'ha decidit des de lluny, sense conèixer el territori".
Per la seva banda, el portaveu del PSC en el Congrés, José Zaragoza, ha defensat que amb aquest consorci les comunitats autònomes també podrien decidir "on s'inverteix" perquè són els qui "millor coneixen el territori". I ha retret a Junts que critiqui una eina per millorar inversions i afirmant que no suporten que "amb un Govern del PSC Catalunya avança".
SUMAR I PODEM HO RECOLZEN
Des de Sumar, la dirigent dels Comuns Candela López ha assenyalat que Catalunya arrossega un "dèficit històric" d'inversió i d'execució i ha reclamat inversions com a Rodalies, "no l'ampliació de l'aeroport". En la seva opinió, el consorci ajudaria a la confiança de la ciutadania en les institucions i a la capacitat de complir compromisos en matèria d'infraestructures.
Per la seva banda, la diputada de Podem Martina Velarde ha assenyalat que la iniciativa "va en bona direcció", encara que ha advertit que ha "d'afinar-se i concretar-se bastant més". En aquest sentit, ha expressat preocupació per que el Consorci generi més complexitat institucional o solapamientos i ha demanat transparència, claredat institucional i tancar la porta a més peatges en carreteres.
"CATALUNYA NO NECESSITA XIRINGUITOS"
En canvi, la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, ha avisat que amb aquest Consorci s'accepta que les infraestructures estratègiques catalanes "segueixin controlades des de Madrid". Ha admès que la llei parteix d'un diagnòstic "correcte", el que "Madrid no paga", però sosté que Catalunya "no necessita xiringuitos, sinó cobrar el que Madrid deu".
De la seva banda, la diputada del PP Cristina Agüera ha rebutjat la proposició al·legant que el que "beneficia i necessita" Catalunya és que "arribin les inversions", no que es creuen "més estructures" ni es reparteixin més "cadires".
Finalment, el diputat de Vox Juan José Aizcorbe ha rebutjat la proposició en considerar que no neix per resoldre problemes certs, sinó per atendre "peatges" polítics, apuntalar "majories inestables" i revestir d'interès general el que, al seu judici, respon a necessitats de "supervivència parlamentària".