El Congrés rebutja una altra vegada la investidura de Feijóo: 172 davant de 177 en contra i un vot nul de Junts

MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El Ple del Congrés ha rebutjat aquest divendres per segona vegada la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a president del Govern central. En aquesta segona votació ha sumat els mateixos suports, 172, davant de 177 en contra i un vot nul de Junts.

Com estableix el Reglament de la Càmera, la votació ha estat pública i per crida, la qual cosa suposa que cada diputat s'ha posat dempeus en ser cridat per proclamar el seu vot a viva veu: sí, no o abstenció. Les seves senyories ha estat cridats per ordre alfabètic, a partir d'una lletra triada a l'atzar: en concret, la votació ha començat amb el 'sí' de la diputada del PP María del Mar Sánchez Sierra.

En aquesta segona votació s'ha reproduït el mateix resultat. Alberto Núñez Feijóo ha sumat 172 vots del PP (137 diputats), Vox (33), Coalició Canària (1) i UPN (1), enfront dels 178 'nos' que han sumat PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (6) Bildu (6), PNB (5) i BNG (1). El vot de l'independentista Eduard Pujol (Junts), que va dir sí i després no, s'ha considerat nul.

Confirmat el rebuig de la candidatura del líder del PP, la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, es desplaçarà al Palau de la Zarzuela per informar al cap de l'Estat del resultat i el previsible és que el Rei convoqui una nova ronda de consultes la setmana vinent per proposar un altre candidat, que previsiblement serà el segon més votat el 23J, Pedro Sánchez, cap de llista del PSOE.

SI NINGÚ SUPERA LA VOTACIÓ, ELECCIONS EL 14 DE GENER

Això sí, la votació del dimecres va activar el termini de dos mesos que contempla l'article 99 de la Constitució per aconseguir una investidura perquè, si el 27 de novembre ningú ha aconseguit superar aquesta votació i persisteix el bloqueig, el Rei dissoldrà les Corts i hi haurà noves eleccions el 14 de gener.

Per a aquests casos de repetició electoral, el Congrés ja va modificar la Llei Electoral fixant només 47 dies entre la convocatòria i la celebració d'eleccions, ja que es redueixen tots els terminis del procediment, incloent la campanya electoral, que només és d'una setmana.