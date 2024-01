El Congrés es queda sense traductors el primer dia que es podien fer servir les llengües cooficials en les comissions

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Treball del Congrés s'ha quedat sense traductors enmig de la sessió que ha celebrat aquest dilluns, la primera de la història parlamentària en la qual es podien fer servir el català, el gallec i el basc en les reunions de comissió, malgrat que la cambra baixa havia anunciat que aquest servei estaria disponible fins a tres sales de comissió alhora.

La comissió ha començat a les dotze del matí amb la compareixença de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i quan ja havien transcorregut més de quatre hores de l'inici de la sessió, la presidenta d'aquest òrgan, Aina Vidal, ha explicat als portaveus que ja no estava disponible la traducció simultània perquè els traductors se n'havien hagut d'"anar a una altra comissió".

El sistema de traducció havia funcionat amb normalitat durant la primera part, en la qual tant Junts com ERC han fet servir el català.

"Se'ns ha acabat el temps de la traducció simultània", ha anunciat Vidal prop de les quatre de la tarda, després de detallar que els traductors s'havien hagut de traslladar a una altra comissió. A les tres de la tarda havia començat la compareixença del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en la comissió del ram.

Vidal ha garantit als membres el dret a fer servir les llengües cooficials però els ha demanat que, "per facilitar la tasca" dels serveis de taquigrafia, qui ho fes entregués les seves intervencions per escrit, cosa a priori complicat, ja que es tractava de la rèplica a la ministra i no de la seva intervenció inicial. Això sí, res certifica l'exacta coincidència entre les paraules escrites i les pronunciades.

No obstant això, no hi ha hagut problemes perquè en aquesta segona part de la comissió ja no hi havia representants de Junts, i el d'ERC, Jordi Salvador, ha assumit les circumstàncies i ha parlat en castellà sense fer cap esment a la manca de traductors.

Des del Congrés han al·legat que la sessió de la Comissió de Treball s'havia allargat molt més del previst i han reconegut la manca de previsió en la jornada d'estrena d'aquest servei en les comissions.