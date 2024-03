El Congrés del PSC aprova propostes contra el "populisme climàtic" i pel dret a l'aigua

Més del 98% avala les ponències i la resolució congressual 'Ara toca Catalunya'



BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El 15è Congrés del PSC ha avalat amb més del 98% les ponències del congrés i la resolució congressual 'Ara toca Catalunya', que inclou aportacions de les 6 jornades precongressuals de les últimes setmanes, com la necessitat de combatre el "populisme climàtic" i afavorir el dret a l'aigua.

La resolució inclou, sobre energia, impulsar la plena descarbonització de Catalunya, lluitar contra el "populisme climàtic" i planificar un desplegament de renovables que respecti el territori.

Quant a sequera, els socialistes es comprometen a impulsar les inversions necessàries per modernitzar el regadiu i al fet que les polítiques contra el canvi climàtic no tinguin com a "principal enemic" el sector agrari.

Respecte a prosperitat, el PSC planteja augmentar la inversió en coneixement i reorientar la política industrial per alinear necessitats socials i reptes globals, a banda de desenvolupar polítiques industrials amb concertació social i col·laboració publicoprivada.

REVISAR EL FINANÇAMENT LOCAL

En municipalisme, ha aprovat impulsar una revisió del finançament local, impulsar una llei de governs locals i una llei de finances locals que desenvolupin les previsions estatutàries i aclareixin competències.

En justícia social, defensa "polítiques i accions que promoguin la igualtat de condicions, la redistribució i predistribució de la riquesa i la solidaritat entre els membres de la societat", i també aposta per impulsar una política pública d'habitatge que garanteixi el dret a un habitatge digne.

Sobre cohesió territorial, es compromet a millorar les infraestructures, els serveis, la mobilitat i l'habitatge com a elements principals "per garantir la qualitat de vida de la gent del món rural", i a crear un pla de suport per a les petites i mitjanes ciutats de Catalunya.