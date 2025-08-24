El Congrés es prepara per votar la compareixença urgent de Sánchez i de vuit ministres que exigeix el PP

Reclama plens extraordinaris per corrupció, incendis, immigració, la quitació del deute i el processament a García Ortiz
MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La Diputació Permanent del Congrés, l'únic òrgan que roman actiu en els períodes no ordinaris de sessions, debatrà i votarà aquest dimarts la citació al president Pedro Sánchez, les dues vicepresidentes socialistes i uns altres sis ministres, tots reclamats pel PP perquè rendeixin comptes sobre diferents assumptes abans del mes de setembre.
Els populars sol·liciten que Sánchez comparegui davant del ple per parlar de corrupció i també demanen sessions plenàries extraordinàries per tractar els incendis forestals que han assolat diverses províncies, la situació de la immigració, la quitació del deute a les comunitats autònomes i el processament del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
EN MANS DELS SOCIS
Cadascuna d'aquestes peticions donarà motiu a un debat entre els grups parlamentaris i se sotmetrà a votació en un òrgan que reprodueix la representació que té cada grup al ple de la cambra. El PSOE i Sumar, els partits del govern de coalició, no compten amb majoria, així que depenen del vot dels socis d'investidura.
En cas de tirar endavant, les compareixences aprovades haurien de substanciar-se abans que acabi la setmana vinent, ja que el següent dilluns és 1 de setembre, dia en què arrenca el període ordinari de sessions.
En concret, els d'Alberto Núñez Feijóo volen que es convoqui un ple extraordinari perquè Sánchez doni compte de la corrupció que afecta "el seu govern, la seva família i el PSOE" i, especialment, sobre la imputació de nous delictes a la seva esposa, Begoña Gómez; la investigació judicial a l'exmilitant socialista Leire Díez i l'incompliment del gruix de les recomanacions del Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa.
AAGESEN I ROBLES, PELS INCENDIS
El PP també aspira que la vice-presidenta tercera i responsable de Transició Ecològica, Sara Aagesen, i la responsable de Defensa, Margarita Robles, informin l'hemicicle del suport prestat pels seus respectius departaments a les comunitats autònomes afectades pels incendis, així com de les mesures previstes per pal·liar els danys causats pel sòl.
Així mateix, els populars demanen una sessió extraordinària del ple per acollir la compareixença de la vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, amb l'objectiu que detalli els seus plans sobre l'aprovació d'una quitació del deute autonòmic amb la qual, segons el PP, busca acontentar els "socis separatistes" de l'executiu.
CONTRACTE AMB HUAWEI
Els altres dos membres del govern que haurien de comparèixer en ple la setmana vinent, segons el PP, són la titular de Migracions, Elma Sáiz, per parlar de l'emergència migratòria; i el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, per explicar per què continua en el seu lloc el fiscal general de l'estat, a qui el Tribunal Suprem ha deixat a la vora de la banqueta per les filtracions relacionades amb el cas d'Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.
A més, el primer partit de l'oposició intentarà que la Diputació Permanent aprovi la convocatòria extraordinària de les comissions d'Interior, Transports i Igualtat, perquè rendeixin comptes els ministres del ram.
Al titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, li reclamen per respondre pel contracte de 12,3 milions d'euros adjudicat pel Ministeri d'Interior, a la multinacional xinesa Huawei perquè es faci càrrec de la gestió i l'emmagatzematge digital de les escoltes telefòniques ordenades per jutges i fiscals, que els populars consideren una "irresponsabilitat".
MASCLISME IMPERANT A LA MONCLOA
El PP també busca que la Diputació Permanent obligui a acudir al Congrés abans que acabi agost el titular de Transports, Óscar Puente, pel "caos ferroviari" que, a parer seu, "pateix permanentment Espanya" i la "freturosa empatia" amb els passatgers que ho pateixen, una proposta que té aspectes de tirar endavant, ja que diversos socis del govern són crítics amb la gestió de Puente.
I els populars intentaran, així mateix, que la responsable d'Igualtat, Ana Redondo, sigui citada la setmana vinent per exposar davant de la comissió del ram per desvelar si pensa aplicar cap mesura per posar fi al "masclisme" que, segons el PP, impera tant al palau de La Moncloa com al conjunt del govern i el PSOE.