El Congrés es prepara per a la segona volta de la investidura de Feijóo, abocada al fracàs

MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El Congrés dels Diputats votarà aquest divendres la segona volta de la investidura del candidat del PP a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijoó, un nou intent per arribar al Palau de la Moncloa que, no obstant això, està abocat al fracàs, donades les posicions anunciades pels grups polítics.

L'article 99 de la Constitució estableix que si l'aspirant proposat pel Rei no aconsegueix majoria absoluta en el seu primer intent, la votació haurà de repetir-se 48 hores després. Això sí, en aquesta ocasió ja no hi haurà un debat extens del candidat amb els diferents grups parlamentaris, sinó que se celebrarà una sessió breu amb els temps taxats per a tots els intervinents.

Com ja es preveia, en la primera votació celebrada aquest dimecres, Feijóo no només es va quedar a quatre vots dels 176 en els quals està situada la majoria absoluta, sinó que fins i tot la seva candidatura va ser derrotada per 178 vots davant de 172.

En concret, Feijóo va rebre el suport dels 137 vots del PP, els 33 de Vox, un de Coalició Canària (CC) i un altre d'Unión del Pueblo Navarro (UPN), mentre que el PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNB (5) i BNG (1) van votar en contra. I tot apunta al fet que al segon intent el resultat serà idèntic.

DEU MINUTS PEL CANDIDAT

Aquest segon Ple d'investidura arrencarà a les 12.15 hores, segons l'hora proposada per la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol. I el primer en prendre la paraula serà Feijóo, que podrà parlar durant deu minuts, i ja no podrà establir cap 'cara a cara' amb els seus interlocutors.

A continuació, serà el torn dels representants dels grups de major a menor, excepte el PP, que intervindrà en últim lloc. Així, arrencarà el PSOE, que tornarà a fer servir a l'exalcalde de Valladolid Óscar Puente. Seguidament intervindran els representants de Vox, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG, CC i UPN, per tancar amb el Grup Popular.

Després dels debats, es procedirà a la votació per crida de totes les senyories, que hauran d'emetre el seu vot de viva veu des dels seus escons, sent els membres del Govern central en funcions i els de la Mesa de la Cambra els últims en fer-ho. La votació no podrà tenir lloc abans de les 13.22 hores a fi de complir amb les 48 hores que marca la Constitució.

COMUNICACIÓ Al REI

Per poder convertir-se en president en aquest segon intent, a Feijóo li basta una majoria simple del Congrés, això és, sumar més sis que nos, una possibilitat que sembla complicada perquè es dóna per segur que ningú es mourà de les seves posicions. Per tant, tot fa pensar que tornarà a sumar 172 sis davant de 178 nos.

L'encarregada de comunicar al Rei el resultat d'aquesta votació és la presidenta del Congrés, que es traslladarà al Palau de la Zarzuela per a tal fi.

En cas que, segons tots els pronòstics, el líder del PP fracassi en aquesta segona volta, la Constitució estableix que es podran tramitar successives propostes d'aspirants a president fins que transcorrin dos mesos des de la primera votació, la d'aquest dimecres, 27 de setembre.

Però si en els dos mesos següents --fins al 27 de novembre-- cap candidat aconsegueix l'aval de la Cambra Baixa, la Presidència del Congrés sotmetrà a la signatura del Rei el decret de dissolució d'ambdues Cambres, convocarà noves eleccions i ho comunicarà al president del Senat. Segons aquests terminis, els nous comicis tindrien lloc el diumenge 14 de gener.