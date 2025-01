El Congrés es prepara per decidir si cita Puigdemont a comparèixer al febrer pels atemptats del 17A

El PP i Vox ja van avançar la seva oposició a cridar a declarar "un pròfug" de la justícia, tot i que sigui per via telemàtica

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

La comissió del Congrés que investiga els atemptats jihadistes d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona) té previst decidir aquest dimarts si cita a comparèixer al febrer l'expresident català i president de Junts, Carles Puigdemont, que resideix a Bèlgica a l'espera que se li apliqui la llei d'amnistia.

La comissió es reuneix aquest dimarts per celebrar dues noves compareixences --d'un advocat de víctimes dels atacs i d'un periodista-- i just després s'ha convocat la Mesa i els portaveus de l'òrgan per determinar quins seran els següents compareixents.

A la taula de la comissió que presideix Txema Guijarro (Sumar), tenen majoria els dos partits que integren l'executiu central, però també està el PP, que s'oposa a escoltar al Congrés un "pròfug de la justícia", igual que Vox.

Segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, els grups encara no han acordat ni quan ni com se substanciarà l'interrogatori a l'expresident català, però estan abocats a decidir-ho pròximament. I hauran de fer-ho en un escenari de congelació de les relacions de Junts amb el govern del president Pedro Sánchez.

Fins ara, la comissió ha anat citant compareixents seguint l'ordre de la llista que es va aprovar quan va començar la investigació. Ja s'ha recaptat el testimonio de nou persones i, de moment, només es van saltar un nom, el de l'advocat d'algunes víctimes Agustí Carles i Garau, que ja té data.

COMPAREIXEN UN ADVOCAT I UN PERIODISTA

La taula va decidir no citar aquest lletrat aquesta setmana per agrupar en la mateixa sessió les compareixences dels dos compareixents que figuren just després a la llista: l'ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en aquell temps major de la policia catalana, i al llavors conseller d'Interior, Joaquim Forn.

Tots dos van comparèixer al Congrés la setmana passada i l'advocat ho farà aquest dimarts juntament amb el periodista Francesc Salles. Els dos noms següents de la llista són el de Javier Martínez Espínola, també representant de les víctimes, i el de Carles Puigdemont.

Atès que les citacions s'han de fer amb quinze dies d'antelació, els grups han de determinar dimarts quina compareixença programen per a la segona setmana de febrer, si és que volen seguir amb els interrogatoris en aquestes dates.

UN DELS SEGÜENTS A LA LLISTA

És a dir, hauran d'acordar si mantenen el costum de ser fidels a l'ordre de la llista i convoquen Puigdemont. Si és el cas, hauran de determinar també si li permeten comparèixer per videoconferència, tenint en compte que si el líder de Junts es desplaça a Espanya s'exposa a ser detingut.

Altres compareixents ja han declarat per via telemàtica, un mètode que també s'ha fet servir en altres comissions d'investigació. Així es va fer amb l'exministre d'Interior l'any dels atemptats, Juan Ignacio Zoido, actualment eurodiputat, i amb el qual era el seu secretari d'Estat, José Antonio Nieto, ara conseller de la Junta d'Andalusia.

Després de Puigdemont, els dos següents noms de la llista de compareixents són l'exvicepresidenta del Govern central Soraya Sáenz de Santamaría i l'expresident Mariano Rajoy, tots dos al capdavant de l'executiu central l'agost del 2017.