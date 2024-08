El Congrés no votarà fins a final d'agost la petició del PP de citar a Sánchez per la fugida de Puigdemont

Els 'populars' també reclamen explicacions al president sobre la crisi migratòria i volen forçar la presència de Puente i Montero



MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El Congrés no decidirà fins a finals del mes d'agost si cita a comparèixer al president del Govern central, Pedro Sánchez, per la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, com ha sol·licitat el PP.

En concret, el grup majoritari ha registrat un escrit sol·licitant la convocatòria d'un Ple extraordinari perquè el cap de l'Executiu espanyol expliqui les raons per les quals "un pròfug de la Justícia" va poder "passejar-se per Barcelona" i fins i tot "celebrar un acte públic" sense ser detingut "malgrat tenir una ordre d'arrest cursada pel Tribunal Suprem".

El PP també vol que Sánchez detalli què mesurades havia previst el Govern per evitar que una persona que ja va fugir el 2017 per eludir l'acció de la Justícia després del 'procés' tornés a escapolir-se.

EN MANS DELS SOCIS

Però en ser agost un mes inhàbil a efectes parlamentaris la convocatòria d'aquesta sessió extraordinària que demana el PP ha de passar per la Diputació Permanent del Congrés i aquest òrgan no preveu reunir-se fins el pròxim 27 d'agost.

El PSOE i els seus habituals socis parlamentaris tenen majoria en la Diputació Permanent del Congrés, amb la qual, per tirar endavant la compareixença del president del Govern central haurà de contar amb el suport, a més del de PP i Vox, d'algun aliat de l'Executiu de coalició.

A més, els 'populars' tenen també registrada des de finals de juliol una altra petició de Ple extraordinari perquè Sánchez rendeixi comptes sobre les mesures del Govern central per afrontar la "crisi migratòria", garantir una actuació coordinada de tots els ministeris implicats i "evitar la saturació dels serveis públics".