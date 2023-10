El Congrés Nacional del PDeCAT decideix "posar punt final" a la seva activitat política

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El Congrés Nacional del PDeCAT ha decidit aquest dissabte per una majoria àmplia "posar punt final" a l'activitat política del Partit Demòcrata.

Aquest dissabte el partit ha fet una valoració del moment polític català, el projecte del partit i els seus últims resultats electorals, ha dit el president del PDeCAT, David Bonvehí, en una carta recollida per Europa Press.

Durant el congrés, la formació ha analitzat "els escenaris de futur més plausibles" per a la seva organització, tenint presentis els seus ideals i objectius polítics.

El partit va néixer l'any 2016 com a successor de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) com a "partit de centre, definit com a nacionalista, democràtic, moderat".

Bonvehí ha acabat el seu missatge afirmant que "ha estat un plaer immens servir Catalunya. Fins aviat, Visca Catalunya!".