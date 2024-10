El congrés de Junts rebutja les esmenes que demanaven llistes obertes per triar la seva adreça

També cauen les que reclamaven 6 mesos o més de militància per optar a l'executiva

CALELLA (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)

El congrés de Junts ha rebutjat aquest divendres les esmenes que demanaven triar als membres de la direcció amb llistes obertes, i no tancades i bloquejades com planteja la ponència d'organització del partit.

Així ho han explicat fonts consultades per Europa Press, amb el que s'evita que les diferències entre sectors es tradueixin en vot de càstig a noms que es presentin, tal com va passar al passat congrés amb afins a la fins ara presidenta de Junts, Laura Borràs.

"Han caigut per golejada. No passen a plenari", han assegurat les citades fonts sobre les citades esmenes, que també han concretat que han caigut les que demanaven mantenir el requisit de 6 mesos de militància o d'augmentar-ho per poder formar part de la direcció del partit.

El fet que les esmenes sobre els 6 mesos no hagin prosperat fa possible l'arribada del fins a portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, a una de les quatre vice-presidències del partit.

Els membres de la ponència han abordat també les esmenes que demanaven un règim d'incompatibilitats que recollís que no es poden ocupar més de dos càrrecs institucionals i un d'orgànic, o un càrrec institucional i dos orgànics, exceptuant aquells càrrecs imprescindibles per ocupar un de rang superior, i en aquesta qüestió s'ha transaccionat un nou text.