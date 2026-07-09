El Congrés Internacional de Fisioteràpia reuneix 1.500 professionals a Barcelona

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El IV Congrés Internacional de Fisioteràpia (FTP26), organitzat pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, aplega des d'aquest dijous fins diumenge 1.500 professionals al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) de Fira de Barcelona, amb una "proposta científica multidisciplinària".
L'esdeveniment inclou conferències, taules rodones, tallers pràctics, presentacions de comunicacions orals i pòsters científics, a més d'espais "dissenyats per fomentar la participació" de professionals, estudiants i empreses, informa el CCIB en un comunicat.
Els principals temes són el tractament del dolor, la fisioteràpia respiratòria, neurològica, esportiva, pediàtrica, geriàtrica, oncològica i de sòl pèlvic, a més de la salut mental, la recerca, la innovació docent i les noves tecnologies aplicades a la pràctica clínica.
L'esdeveniment inclou una ponència de l'investigador australià Lorimer Moseley, "una de les figures més influents del món" en l'estudi del dolor persistent, a més d'un espai dedicat a start-ups i una àrea específica per a estudiants.
El FTP26 serà l'últim congrés que acollirà el CCIB abans de la pausa estival, mentre el recinte ja prepara un segon semestre "intens" amb la previsió d'acollir més de 70 esdeveniments aquest any.