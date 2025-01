El Congrés fa un pas més en l'ús de llengües cooficials i ja permet prescindir del castellà

MADRID 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El Congrés ha fet un pas més en l'ús de les llengües cooficials i ja permet registrar iniciatives sense necessitat d'adjuntar la versió en castellà, l'idioma oficial a tot l'Estat.

El reconeixement de l'ús de les llengües cooficials al Congrés va ser una de les condicions que van imposar ERC i Junts per donar suport a la socialista Francina Armengol en la Presidència del Congrés a l'agost de 2023, la qual cosa va donar a PSOE i Sumar la majoria de la Taula de la Cambra baixa.

A partir d'aquí, es va autoritzar l'ús de les llengües cooficials en les sessions plenàries i després en les comissions, la qual cosa va comportar inversions en mitjans tècnics i per a la contractació de traductors.

QUATRE MILIONS PER A TRADUCCIÓ

Així, el passat mes de novembre, el Congrés va adjudicar el contracte per als serveis d'interpretació, transcripció i subtitulat al castellà de les llengües cooficials que s'usin en els diferents espais de la Càmera així com de la traducció de textos que es registrin en català, gallec o basc. Els quatre lots en els quals es divideix es van adjudicar per 3,9 milions d'euros a l'any, encara que no s'espera gastar tot aquest import.

Des del principi es va permetre també registrar iniciatives en llengües cooficials, juntament amb una versió en castellà, però a partir d'aquest divendres ja no és necessari i es poden presentar textos "exclusivament" en català, basc o gallec.

Així ho ha anunciat la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que ha informat a cadascun dels grups parlamentaris. "Significa valorar el nostre patrimoni lingüístic, fer que les institucions parlin l'idioma de les persones a les quals representen. Apropar-nos, en definitiva, a la diversitat de la ciutadania", ha assegurat en un missatge a X recollit per Europa Press..

També s'ha referit a aquest assumpte la portaveu de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que s'ha atribuit el mèrit de la mesura: "Per fi, Sumar ha aconseguit alguna cosa històric: des d'avui, podrem utilitzar les llengües oficials també per escrit en el Congrés dels Diputats", ha posat a la xarxa social Bluesky.