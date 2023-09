El Congrés dona via lliure a la reforma del reglament per permetre l'ús de les llengües cooficials

MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El ple del Congrés ha donat via lliure aquest dimarts a la tramitació de la reforma del reglament de la cambra baixa per permetre l'ús de les llengües cooficials no només en les intervencions parlamentàries sinó també en la presentació d'iniciatives, i ho ha fet amb el vot en contra del PP, Vox i UPN, després de la primera sessió plenària plurilingüe de la història del parlamentarisme espanyol.

A més del suport dels promotors --PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB i BNG-- la iniciativa ha comptat amb el de Junts i Coalició Canària. Ha estat la primera votació electrònica que ha tingut lloc aquesta legislatura i s'ha saldat amb 176 vots a favor, 169 en contra i dues abstencions.

Tot indica que les dues abstencions es deuen a un error dels diputats que s'estrenaven. A més a més, en la primera votació plenària que no ha estat per crida s'ha emès un total de 347 vots --335 presencials i 12 telemàtics-- la qual cosa implica que tres diputats no han votat.

A més de donar via lliure a la tramitació, els partidaris de l'ús de les llengües cooficials han aprovat que es faci pel procediment de lectura única, és a dir, d'una tirada, en el ple sense passar per la Comissió de Reglament, que encara no s'ha constituït.

Així, els grups tindran de termini fins dimecres a les 18 hores per presentar esmenes a la iniciativa, tant a la totalitat com parcials, i totes es debatran dimecres en una nova sessió plenària.