El Congrés dona via lliure a l'ús de les llengües cooficials amb 180 vots, per sobre de la majoria absoluta

MADRID, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma del reglament sobre l'ús de les llengües cooficials tant en els debats com en les iniciatives parlamentàries i ho ha fet amb el vot en contra del PP, Vox i UPN. La resta de l'hemicicle ha donat suport al text, que ha tirat endavant amb 180 vots, quatre per sobre de la majoria absoluta que requeria.

A més dels grups proponents --PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB i BNG-- hi han donat suport Junts i Coalició Canària. També hi ha votat a favor una diputada del PP, Rosa Quintana Carballo, electa per Ourense, potser per error. No hi ha hagut abstencions.

L'ús de les llengües cooficials va ser una de les condicions d'ERC i Junts per donar suport a l'elecció de Francina Armengol com a presidenta del Congrés i assegurar així una majoria progressista a la Mesa. La mateixa presidenta va anunciar que el català, el gallec i el basc es podrien parlar a la cambra baixa des d'aquell moment i, de fet, s'han estrenat en les sessions plenàries dedicades a aquesta reforma reglamentària.

És la primera iniciativa aprovada en aquesta XV Legislatura i ha seguit una tramitació exprés. Es va qualificar fa una setmana, es va prendre en consideració dimarts i aquest mateix dijous ha quedat definitivament aprovada després de rebutjar les esmenes a la totalitat del PP i Vox i l'única parcial, signada pel PNB. Tot s'ha fet d'una tirada en el ple, sense passar per la Comissió de Reglament, que encara no s'ha constituït.

Durant el debat d'aquest dijous s'han reproduït els arguments de la sessió de dimarts en castellà, basc, gallec i català. La novetat l'ha protagonitzada el diputat de CHA, Jorge Pueyo, que ha intervingut per primera vegada en aragonès a l'hemicicle. Ho ha fet per al·lusions per replicar a les crítiques que li ha fet Vox per denunciar la "repressió" a la qual, ha denunciat, s'ha sotmès històricament la seva llengua.

Les llengües que són oficials en les seves respectives comunitats són traduïdes pels intèrprets, però els diputats que fan servir les que no tenen oficialitat però gaudeixen d'un reconeixement especial o protecció --com l'aragonès o l'asturià-- s'han d'autotraduir. Pueyo no ho ha fet, les seves paraules no han sortit traduïdes pels traductors, però han estat transcrites en castellà a les pantalles de l'hemicicle.