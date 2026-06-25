El Congrés defensa que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança i assumeixi responsabilitats

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
El ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, ha instat el president del Govern central, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança i assumir les seves responsabilitats polítiques amb la dimissió pels casos de corrupció.
Es tracta de la moció presentada pel PP sobre la situació política derivada de les investigacions judicials sobre els casos que afecten el PSOE. Després del rebuig del PSOE i Sumar a permetre una votació al Congrés sobre l'exigència d'avançar les eleccions generals, el text que finalment s'ha sotmès a consideració s'ha votat separadament per punts.
D'una banda, s'ha aprovat amb el suport del PP, Vox, Junts i UPN, instar Sánchez "a considerar l'oportunitat de plantejar una qüestió de confiança, de conformitat amb la prerrogativa que li confereix la Constitució, atenent el caràcter polític, sense vinculació jurídica d'aquesta iniciativa". Els mateixos termes de la iniciativa registrada per Junts el febrer de l'any passat que sí va passar el filtre de la Mesa.
De l'altra, i amb els mateixos vots a favor, s'ha acordat que "l'acumulació d'investigacions sobre casos de corrupció que tenen com a protagonistes responsables polítics nomenats i sostinguts de manera directa pel president Pedro Sánchez exigeix que l'assumpció de responsabilitats es produeixi en forma de dimissió".
La Mesa va vetar la pretensió del PP que el Congrés manifestés el desig "que es convoquin com més aviat millor unes eleccions generals" i reclamés la "immediata dimissió en bloc del govern" i la convocatòria d'eleccions. El PSOE i Sumar al·leguen que convocar eleccions és una competència exclusiva del president de l'executiu i, per tant, no pot ser objecte de votació per part del legislatiu.