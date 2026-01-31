El Congrés decidirà al febrer si cita ja a Puigdemont davant de la comissió sobre els atemptats del 17A

Glòria Sánchez - Europa Press
Els grups acorden reprendre les compareixences, que porten parades des de juny, i encara falten per anar-hi Rajoy i Sáenz de Santamaría
La comissió del Congrés que investiga els atemptats jihadistes del 17 d'agost de 2017 a Catalunya té previst reprendre les seves compareixences al febrer i haurà de decidir si cita ja a l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, el nom del qual figura entre la desena de persones que encara no han desfilat davant d'aquest òrgan.
Segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, la decisió es prendrà el dimarts 10 de febrer quan s'ha convocat a la Taula i els portaveus de la comissió, que són els encarregats de fixar les compareixences.
Aquesta comissió és una de les dues que el PSOE va acordar amb Junts i ERC a l'agost de 2023, a canvi del suport dels independentistes catalans a l'elecció de Francina Armengol com a presidenta de la Càmera per garantir així una majoria progressista en l'òrgan de govern de la institució. L'altra és la relativa a les conegudes com a 'clavegueres' d'Interior, especialment a la denominada 'Operació Catalunya'.
La comissió sobre els atemptats es va crear fa gairebé dos anys, el 28 de febrer de 2024, però les dificultats per pactar els noms dels compareixents va retardar l'inici dels interrogatoris fins al mes de desembre d'aquell any.
HAN COMPAREGUT UNA VINTENA, INCLOENT UN PRES JIHADISTA
Des de llavors i fins al passat mes de juny han desfilat davant dels comissionats una vintena de persones com l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Félix San Roldán i l'actual 'nombre dos' del centre Luis García Terán; ex-ministres del PP com José Ignacio Zoido (Interior) i José Manuel García Margallo (Exteriors), i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn.
També va ser interrogat l'excomissari José Manuel Villarejo, l'exmajor dels Mossos Josep Lluis Trapero, agents que van participar en la investigació dels atemptats, representants de les víctimes, advocats, periodistes, responsables de la mesquita de Ripoll (Girona) on va treballar Abdelbaky És Satty, cervell de la massacre, i fins a un dels condemnats, Mohamed Houoli Chemnal, que compleix la seva pena a la presó de Còrdova.
L'última compareixença va tenir lloc el 26 de juny de l'any passat i després de l'aturada estiuenca ja no es va reprendre, entre altres coses, perquè Junts, la formació que ha estat més implicada en aquesta investigació, va decidir trencar amb el Govern i no va reclamar noves reunions.
COMPROMÍS AMB LES VÍCTIMES
En aquest context, abans de Nadal el president de la comissió, el diputat de Sumar, Txema Guijarro, va parlar amb els portaveus dels diferents grups per recordar-los que el Congrés té un compromís amb les víctimes i que calia decidir si continuaven amb les compareixences o intentaven ja pactar unes conclusions.
La majoria és partidària de tornar reprendre les compareixences i el dia 10 decidiran a qui citen abans que acabi febrer. A més de Puigdemont, encara han de ser interrogats l'ex-president del Govern Mariano Rajoy, l'ex-vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; l'exdirector general de la Policia Germán López Iglesias; el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, i Said Bourjat, que va ser ayundante d'És Satty en la mesquita de Ripoll.