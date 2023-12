El Congrés debatrà la llei d'amnistia el mateix dia que un text de Vox per impedir pactes amb "pròfugs"

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El ple del Congrés debatrà la proposició de llei d'amnistia per als encausats del procés el mateix dia que una iniciativa de Vox amb la qual els de Santiago Abascal pretenen que la cambra baixa veti qualsevol possibilitat que el Govern central pacti amb "pròfugs" de la justícia com l'expresident Carles Puigdemont.

La sessió plenària de dimarts arrencarà amb el debat de presa en consideració de la proposició de llei d'amnistia que els socialistes van pactar amb ERC i Junts a canvi del seu suport a la investidura de Pedro Sánchez.

Però en el torn de les proposicions de llei es tornarà a parlar d'aquest assumpte perquè Vox ha decidit que la primera de les iniciatives que sotmet a discussió parli, precisament, sobre la necessitat de barrar el pas a qualsevol negociació amb condemnats per la justícia.

En concret, la iniciativa de Vox insta el Govern central a prendre totes les mesures per impedir que l'executiu espanyol "o qualsevol autoritat o funcionari" pugui col·laborar, negociar o pactar "amb pròfugs o condemnats per la justícia" amb la finalitat de "promoure la impunitat o avantatges penitenciaris a canvi d'avantatges polítics o electorals".

REFORMA SOBRE LA LLEI DE L'INDULT

També demanda que s'impulsi una regulació de l'indult "que en proscrigui l'aplicació per als casos de delictes comesos per membres del Govern de la Nació, autoritats o funcionaris en l'exercici del càrrec o en contra del criteri del tribunal sentenciador o de la víctima".

Una altra de les peticions de Vox és que estableixin les mesures per "impedir que les actuacions relacionades amb negociacions o acords d'índole política menyscabin la unitat d'Espanya, el seu prestigi, i la solvència de les seves institucions, amb especial atenció a jutges i tribunals, a més de la seva imatge internacional".

Finalment, els de Santiago Abascal insten el Govern central a "garantir que no es faran servir en cap pretext fons ni mitjans públics per facilitar la negociació, contactes o pactes polític amb pròfugs o condemnats per la justícia".