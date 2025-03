El Congrés convoca aquest dimarts l'imam de Ripoll (Girona) que va contractar el cervell dels atemptats del 17A

MADRID 24 març (EUROPA PRESS) -

La comissió del Congrés que investiga els atemptats gihadistes que van tenir lloc a Catalunya el 17 d'agost del 2017 ha citat aquest dimarts l'expresident de la mesquita Annour de Ripoll (Girona) Ali Yassine, que, com a dirigent de la comunitat musulmana, va contractar per a aquest càrrec Abdelbaki es-Satty, considerat el cervell dels atacs.

La idea inicial de la comissió era que el pròxim 25 de març, juntament amb Reinares comparegués Moussa Bourekba, investigador principal del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), però ha comunicat al Congrés que està de baixa mèdica i no hi pot anar dimarts.

Així, els comissionats han optat per convocar Ali Yassine, qui en el seu moment va declarar als mitjans de comunicació que Es-Satty era "una persona normal" que no havia mostrat indicis de radicalització.

I en la mateixa sessió, els membres de la comissió podran plantejar preguntes a Fernando Reinares, investigador i director del programa sobre la radicalització violenta i el terrorisme del Reial Institut Elcano.