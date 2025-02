El Congrés convalidarà aquesta setmana la pujada de les pensions i els ajuts al transport del decret òmnibus

MADRID 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El Congrés dels Diputats convalidarà aquest dimecres la revaloració de les pensions, la pròrroga dels descomptes al transport i els ajuts per a les persones afectades per la dana, mesures incloses en el segon decret òmnibus que arriba enguany al ple.

El Govern central va intentar fa dues setmanes aprovar un primer decreto òmnibus, però el PP, Junts i Vox el van tombar, de manera que totes les mesures van decaure.

Després d'una negociació amb els de Carles Puigdemont, el PSOE va obtenir el sí de Junts a canvi de tramitar la seva iniciativa per demanar a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança, i d'excloure del decret algunes mesures econòmiques i tributàries puntuals, com una modificació de l'impost a la banca o concedir ajuts a la indústria electrointensiva.

EL PP SE SUMA AL SÍ

Després d'atreure Junts, el Consell de Ministres va aprovar aquest segon decret llei que ara ha de ser convalidat. I el PP també va decidir passar-se al 'sí', malgrat que el text nou continua incloent assumptes que censuraven els populars en l'anterior decret, com la devolució d'un palauet a París al PNB, la prohibició de desnonaments a persones vulnerables o la no inclusió de la rebaixa a l'IVA de la llum que reclamaven els d'Alberto Núñez Feijóo.

Així, el nou decret també és heterogeni, perquè barreja les pensions, la moratòria antidesnonaments, els descomptes al transport, els ajuts als afectats per la dana i pel volcà de La Palma, i fins a la cessió al PNB del palauet a París que alberga la seu de l'Institut Cervantes, un tema pel qual els populars van arribar a enfrontar-se als nacionalistes en debats parlamentaris i rodes de premsa.

LES PENSIONS PUJARAN UN 2,8%

En concret, el decret inclou la pujada del 2,8% per a les pensions contributives i de les classes passives de l'Estat el 2025. Per a les pensions mínimes l'augment és del 6%, mentre que per a les no contributives i l'ingrés mínim vital (IMV) és del 9%.

La norma aprovada recull també l'aplicació de la quota de solidaritat des del 2025, l'augment de les bases màximes de cotització, la pujada de la pensió màxima fins als 3.267,6 euros al mes i l'augment del mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI).

Així mateix, s'inclou la pròrroga dels ajuts al transport públic fins al juny del 2025, així com la prohibició del tall de subministraments bàsics i desnonaments a persones vulnerables i altres ajuts per a les persones afectades pel temporal de la dana i La Palma.