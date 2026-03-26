El Congrés convalida el decret d'ajudes fiscals per la guerra a Iran, amb l'únic vot en contra de Vox

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -
El ple del Congrés ha convalidat aquest dijous el decret llei del Govern central d'ajuts fiscals per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran, amb l'únic vot en contra de Vox, l'abstenció del PP i Podem i el suport de la resta de l'hemicicle.
Com tot decret llei, el text estava en vigor des de la seva aprovació pel Consell de Ministres divendres passat, 20 de març, però s'havia de convalidar al Congrés en un termini de trenta dies i la cambra baixa ho ha fet aquest dijous. L'hemicicle també ha aprovat tramitar el decret com a projecte de llei.
El decret suposa un conjunt de 80 mesures que mobilitzarà 5.000 milions d'euros. En concret, el reial decret llei recull la reducció del 21% al 10% de l'IVA dels carburants, l'electricitat, el gas natural, briquetes i pèl·lets, també es congela el preu màxim de venda del butà i el propà i es recupera la bonificació en un 80% dels peatges elèctrics per a la gran indústria.
S'abaixa l'IVA al 10%, i els impostos que afecten el preu de la gasolina i gasoil fins al mínim que permet la directiva europea. Dins la factura de la llum, a la rebaixa de l'IVA s'afegeix la suspensió temporal de l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica (IVPEE), del 7%, i la reducció de l'impost especial sobre l'electricitat (IEE) del 5% al tipus mínim del 0,5%, fixat per la Unió Europea.