El Congrés confirma que no hi haurà Ple l'11 de setembre perquè els diputats catalans celebrin la Diada

MADRID 2 set. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Portaveus del Congrés ha donat via lliure aquest dimarts a l'ordre del dia del Ple de la setmana vinent confirmant que no hi haurà sessió plenària l'11 de setembre, festiu a Catalunya, perquè, com va demanar el PSOE, els diputats d'aquesta comunitat puguin celebrar la Diada.
L'esborrany d'ordre del dia, al que ha tingut accés Europa Press, avança al dimecres tots els assumptes que haurien d'haver debatut i votat en la Diada, com la convalidació del decreto llei sobre permisos de paternitat o les esmenes de totalitat contra la reducció de jornada laboral.
La propostes d'alliberar l'11 de setembre i evitar votacions aquest dia tenia l'aval del Govern, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, va declarar fa una setmana que la petició del PSOE és d'una "normalitat absoluta", doncs hi ha "un nombre molt elevat de diputats catalans que desitgen estar a Barcelona el dia de la Diada"
SÍ VA HAVER-HI PLE EN EL PASSAT I EN ALTRES FESTES AUTONÒMIQUES
Altres anys hi ha hagut sessió plenària en el Congrés coincidint amb la Diada. Així, l'11 de setembre de 2024 va caure en dimecres i va haver-hi sessió de control amb preguntes als ministres del Govern de coalició, encara que el president Pedro Sánchez no va acudir per estar de viatge oficial a Xina.
També va haver-hi Ple, amb compareixença de Sánchez inclosa, el 9 d'octubre de 2024, coincidint amb la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana. Igualment, es va convocar l'habitual sessió de control dels dimecres el Dia d'Andalusia de 2024, 28 de febrer.
Aquesta decisió de deixar sense Ple el Dia de Catalunya explicarà com a precedent per al futur, i el proper repte serà el dijous 9 d'octubre, festivitat a la Comunitat Valenciana. Fonts parlamentàries asseguren que, si en el futur es vol reordenar un Ple per festa autonòmica, ho haurà de demanar un grup parlamentari i aconseguir majoria a la Junta de Portaveus, com ha ocorregut en aquest cas.