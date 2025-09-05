El congrés sobre càncer de pulmó WCLC reunirà gairebé 7.000 investigadors a Barcelona

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Prop de 7.000 investigadors, metges i especialistes de més de 100 països es reuniran en el World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2025 que se celebra des d'aquest dissabte fins al 9 de setembre al recinte firal de Gran Via de Fira de Barcelona.
Aquest congrés, que ja es va celebrar a Barcelona el 2019, és una plataforma per conèixer els últims avenços científics i clínics vinculats a la prevenció, el diagnòstic i el tractament d'aquesta malaltia, informa aquest divendres Fira de Barcelona en un comunicat.
Durant aquests quatre dies, el recinte de Gran Via acollirà una representació de membres de la comunitat sanitària, l'àmbit de la recerca i la indústria mèdica i farmacèutica i debatre sobre els últims avenços en el tractament d'un dels càncers més comuns i amb un índex més elevat de mortalitat arreu del món.
En aquest marc, el congrés d'aquest any inclou dos simposis en els quals destacaran, entre altres qüestions, les fites assolides en matèries de teràpies dirigides i el plantejament d'enfocaments multidisciplinaris.
El WCLC comptarà amb la intervenció de més de 350 ponents internacionals i la presentació de més de 1.800 'abstracts' o resums científics breus d'investigacions.
Aquesta part divulgativa es veurà complementada amb una àrea d'exhibició on empreses i organitzacions disposaran del seu propi espai, i el WCLC tornarà a incloure sessions educatives, simposis específics de la indústria i activitats per fomentar el 'networking'.
El WCLC tornarà a incloure uns premis per als investigadors novells que hagin destacat en l'àmbit de la lluita contra el tabaquisme, els 'abstract' més rellevants per a la comunitat científica i les millors mentories per a joves talents en cirurgia toràcica, entre d'altres.