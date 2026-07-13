El Battery & Energy Storage Tech Europe abordarà l'emmagatzematge energètic

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El congrés Battery & Energy Storage Tech Europe abordarà l'emmagatzematge energètic amb més de 50 ponents el 8 i 9 de setembre a Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat.
L'esdeveniment reunirà grans companyies subministradores i desenvolupadores, fabricants de bateries, centres tecnològics, associacions i institucions, informa Fira aquest dilluns en un comunicat.
Els professionals i experts tractaran el sector en 4 eixos: aplicacions industrials i emergents; perspectiva tecnològica - BESS ('battery energy storage system'); reciclatge i segona vida, i política i regulació.
INDÚSTRIA, RECERCA I ADMINISTRACIONS
La cita pretén connectar indústria, recerca i administracions públiques, i atraurà prop d'un centenar d'empreses vinculades a l'emmagatzematge energètic, bé en l'agenda congressual, bé als espais de networking o en una zona expositiva que tindrà unes 50 companyies.
A més a més, reflectirà els últims avenços tecnològics, nous models de negoci, la regulació europea i oportunitats d'innovació.
El sector, amb "un pes de gairebé 58.000 milions d'euros, està cridat a protagonitzar l'estratègia industrial" d'Europa durant les pròximes dècades, destaquen els organitzadors.
TEMES I PARTICIPANTS
Sobre aquesta indústria parlaran l''international business development and storage sènior director' d'EDP Renewables, Christian Barba; el 'battery technical expert' de Neoen, Naim El Chami; el 'managing director' de Basquevolt, Pablo Fernandez-Santos; el CEO d'Ilika, Graeme Purdy; el vicepresident i 'business development' de Blue Current, Veeral Hardev, i el 'project director' de Volta Foundation, Alex Cipolla, entre altres.
Pel que fa a regulació, finançament i estratègia parlaran el director general del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI), José Moisés Martín; el responsable de polítiques R+D de la Battery European Partnership Association (BEPA), Joan González Fabra; el vicepresident de Flow Batteries Europe, Jean Louis Cols; el 'referent industry' de BVES, Simon Steffgen; l''executive director' d'Europe's Rail Joint Undertaking, Giorgio Travaini; la responsable de Battery Storage Europe Platform de SolarPower Europe, Sonja Risteka, i el membre de Supervisory Board d'Upcell Alliance Francisco Carranza, entre d'altres.
En innovació, IA i noves solucions d'emmagatzematge intervindran, entre d'altres: la 'beamline group leader' al sincrotró ALBA, Laura Simonelli; la 'head of battery materials' a ITE, Leire Zubizarreta; el 'deputy director' a CIDETEC, Óscar Miguel; el responsable de la línia d'AI aplicada a energia d'Eurecat, Pol Torres; Josef Daniel-Ivad (International Zinc Association); Aline Soares (Project Blue); Radostin Pavlov (Eurecat) i Ehrenberg (Karlsruhe Institute of Technology).