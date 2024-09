El Congrés aprovarà la llei ELA el 10 d'octubre i la remetrà al Senat per continuar la seva tramitació

MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El Ple del Congrés té previst aprovar la Llei per millorar la qualitat de vida de persones amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA) el 10 d'octubre i la remetrà al Senat per continuar allí la seva tramitació i donar-li llum verda definitiva.

Segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, serà aquest mateix dimecres quan es reuneixi la ponència per fusionar les tres normes que sobre aquesta malaltia va acordar tramitar el Congrés i que porten la signatura de PSOE i Sumar, PP i Junts.

Dimarts que ve, la Taula del Congrés donarà el vistiplau a la fusió d'aquests textos i la ponència es tornarà a reunir l'endemà per incorporar ja les esmenes pactades per PSOE, PP, Sumar i Junts.

El text es debatrà ja en obert l'1 d'octubre en la Comissió de Sanitat i després s'elevarà al Ple per a la seva aprovació el dia 10 d'aquest mes, des d'on s'enviarà al Senat.

Atès que el PP té majoria en la Cambra alta, la previsió és que aprovi allí el text definitivament tal com surti del Congrés, on ja no hauria de tornar.