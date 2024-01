El Congrés aprova la reforma de l'article 49 per eliminar el terme 'disminuït' de la Constitució

MADRID, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El Congrés ha aprovat aquest dijous 18 de gener, en ple extraordinari, la proposició de reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el terme 'disminuït' de la Carta Magna per 312 vots a favor i 32 en contra, dels diputats de Vox, que en la presa en consideració de la iniciativa dimarts passat tampoc no van donar suport a la iniciativa, però van decidir abstenir-se.

Ara la cambra baixa remetrà el text al Senat, on previsiblement s'aprovarà de manera definitiva després de l'acord entre el PSOE i el PP de no acceptar esmenes d'altres grups parlamentaris. La sessió s'ha tornat a celebrar al Senat per les obres a la cambra baixa i la votació ha estat pública i per crida.

D'aquesta manera, com van acordar Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la modificació s'ha dut a terme per la via exprés. La Mesa del Congrés va rebutjar dimecres admetre les esmenes presentades al text.

Aquesta reforma constitucional va ser impulsada pel Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat el 2018 i, juntament amb el suport de l'aleshores vicepresidenta del Govern central, la socialista Carmen Calvo, va arribar al Congrés amb un acord unànime per substituir l'article per un text "més concorde als nous temps".