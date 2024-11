El Congrés aprova la reforma fiscal que inclou nous impostos a la banca i a les multinacionals

MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la reforma fiscal per establir l'impost a la banca i un nou tribut mínim global del 15% a les empreses multinacionals.

Al final, la llei ha comptat amb el suport del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNB, Podem, el BNG i Coalició Canària; mentre que el PP, Vox i UPN hi han votat en contra. L'exministre socialista José Luis Ábalos, ara integrat en el Grup Mixt, no ha assistit a les votacions.

Després d'una comissió que dilluns es va allargar més de set hores i dies d'intenses negociacions amb el dubte fins a última hora de si la reforma tiraria endavant per l'amenaça de Podem de tombar-la, el Govern central finalment ha aconseguit els vots necessaris amb les promeses de fer permanent l'impost a les energètiques en una futura llei o, en el pitjor dels casos, prorrogant l'actual gravamen per decret llei.

De moment són una promesa perquè primer va acordar amb Junts deixar caure el gravamen de les energètiques el 31 de desembre, després va prometre a ERC, Bildu i el BNG aprovar un decret per prorrogar-lo i aquest dijous s'ha compromès amb Podem a crear un impost mitjançant una futura proposició de llei, que si no es pacta abans del 31 de desembre es recorreria a la via del decret.