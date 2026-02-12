El Congrés aprova la llei de multireincidència de Junts amb el vot de PSOE, PP, Vox i PNB

MADRID 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El Congrés ha aprovat aquest dijous amb els vots del PP, el PSOE, Vox, Junts, el PNB i UPN la reforma penal impulsada pel partit de Carles Puigdemont per augmentar el càstig a la multireincidència, una de les exigències al govern de Pedro Sánchez per desbloquejar altres lleis.
La llei ha evidenciat una fractura entre els dos partits que componen l'executiu, ja que Sumar l'ha rebutjat enèrgicament, de la mateixa manera que Bildu, Podem, BNG i Compromís, mentre que ERC s'ha abstingut a canvi d'un augment en la plantilla dels jutges per a Catalunya.
Durant el debat, la diputada de Junts Marta Madrenas ha defensat que la norma "neix del territori, no dels despatxos" i que arriba molt tard, però ha afirmat que "s'ataca la impunitat" i és "una bona regulació, eficaç, equilibrada i útil" per a jutges, fiscals, policies.
Cuca Gamarra (PP) ha defensat que el "petit delicte repetit ja no és petit quan es reincideix" i ha assegurat que "reincidir a Espanya ja no surt de franc" i que "a Espanya s'hi ve a treballar i qui vingui a delinquir cap al seu país", ha apuntat.
Per contra, el socialista Francisco Aranda ha qualificat de "molt perillós" el discurs d'"equiparar immigració amb delinqüència" i ha defensat que el Govern central actua "des de l'òptica d'un govern d'esquerres" sense fiar-ho tot al punitivisme.
Per la seva banda, el diputat de Vox Juan José Aizcorbe ha qualificat la reforma de "necessària, però no suficient", i ha celebrat que "la realitat s'acaba imposant". "No estem davant d'una abstracció jurídica", ha insistit.
També ha defensat la llei el portaveu adjunt del PNB, Mikel Legarda, qui ha declarat que pretén respondre a la multireincidència en els furts i estafes perquè la llei actual és "ineficaç".