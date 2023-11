El Congrés acull el segon debat d'investidura de la legislatura, que Sánchez preveu superar amb 179 vots

La Cambra es blinda davant possibles protestes en l'exterior, encara que també a la sessió dins l'hemicicle s'anuncia brega

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El Congrés acollirà aquest dimecres i dijous el segon debat d'investidura de la legislatura, i en el qual el candidat socialista, Pedro Sánchez, preveu sortir escollit president amb 179 vots a favor, tres per sobre de la majoria absoluta (176) que es requereix per superar el tràmit a la primera.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ho va intentar els dies 26 i 27 de setembre però no va arribar al llistó de la majoria absoluta, quedant-se en 172 escons (PP, Vox, UPN i CC). Aquesta vegada, i excepte sorpreses d'última hora, tot apunta al fet que Sánchez serà investit president el dijous amb el respatller del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària.

I ho farà després de dos dies d'un debat que s'espera aspre a l'hemicicle, donada la reacció de PP i Vox als acords segellats pel PSOE amb Junts i ERC, que inclouen l'amnistia pels encausats pel 'procés' en els últims deu anys, i amb la incertesa de si també aniran a més els ànims al carrer, tenint en compte les protestes diàries que es vénen registrant els últims dies a la seu socialista de Ferraz, algunes de les quals han desembocat als voltants del Congrés.

AMPLI CORDÓ POLICIAL

Per garantir un desenvolupament normal del Ple d'investidura, el Congrés quedarà blindat amb 1.600 agents de la Policia Nacional, la majoria d'ells de seguretat ciutadana de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP). Es tallarà el trànsit a la Carrera de San Jerónimo i hi haurà un control policial en tots els accessos a peu als carrers de voltants.

La sessió d'investidura arrencarà a les dotze del migdia amb la lectura de la proposta de l'aspirant a la Moncloa que el Rei va lliurar el 3 d'octubre a la presidenta de la Càmera, Francina Armengol. A continuació, prendrà la paraula Sánchez per exposar al Congrés el seu programa de govern, pel que no tindrà límit de temps.

Després de la seva al·locució inicial, està previst que Armengol faci un recés per donar temps als grups parlamentaris a preparar les seves respectives intervencions i, havent dinat, serà el torn dels portaveu dels diferents grups, que intervindran de major a menor.

EL PP OBRE EL TORN DELS GRUPS

Cada grup parlamentari comptarà amb 30 minuts d'intervenció, més altres 10 de rèplica. El primer a intervenir serà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que seguiran, per aquest ordre, Santiago Abascal (Vox) i Yolanda Díaz (Sumar).

A continuació, o ja a l'endemà, serà el torn dels portaveu d'ERC, Junts, Bildu, PNB i el Grup Mixt, del qual formen part el BNG, CC i UPN. I tancarà el PSOE per ser el partit del candidat proposat.

El previsible és que Sánchez contesti a cadascun dels portaveu per separat, i per a això no tindrà el temps taxat. Té l'opció de contestar a tots al final, però seria un fet excepcional.

La sessió s'interromprà a última hora de la tarda del dimecres i l'endemà, a partir de les nou del matí, es reprendrà amb els grups que faltin més el PSOE.

Després de les intervencions es procedirà a la votació, que es fa per crida i cada diputat es posa en peus per proclamar el seu vot (sí, no o abstenció), per ordre alfabètic a partir d'una lletra triada a l'atzar.

NOU PROTOCOL PER VOTAR

Per a aquesta ocasió s'estrenarà un nou protocol amb pautes per a casos d'errors en les votacions públiques per crida amb la finalitat d'evitar noves controvèrsies com l'ocorreguda en la segona volta de la fallida investidura de Feijóo.

Aquest dia, el diputat de Junts Eduard Pujol es va aixecar del seu escó i va dir 'sí' però, quan estava ja asseient-se, es va percatar del seu error i va pronunciar un 'no'. No obstant això, la secretària quarta de la Mesa del Congrés, la popular Carmen Navarro, encarregada de repetir en aquest moment el vot de cada diputat, va ratificar el 'sí' inicial de Pujol. Una situació que va acabar amb la presidenta del Congrés declarant nul aquest vot, entre irades protestes del PP.

Amb tot, es preveu que Sánchez obtindrà la confiança del Congrés en la primera votació, sense necessitat de repetir una segona que caldria celebrar el dissabte. Serà la segona investidura que supera de les quatre a les quals s'ha presentat.

Triat president en una moció de censura el 2018, la primera investidura que va superar Sánchez va anar al gener de 2020, després de l'acord de govern aconseguit amb Unides Podem. No obstant això, ja havia fracassat dues vegades: el 2016, després del seu acord amb Ciudadanos, i el 2019, que es va anar-se en orris pel 'no' del Podem de Pablo Iglesias en no haver-hi acord de coalició.

Si tot fallés i el candidat no supera cap de les dues votacions d'investidura, les Corts Generals quedaran dissoltes el proper 27 de novembre i hi hauria noves eleccions el 14 de gener.