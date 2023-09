El Congrés acull dimarts la investidura de Feijóo, que activarà el compte enrere per si hi ha noves eleccions

Serà el primer debat en el qual el candidat s'enfronti a discursos de portaveu en llengües cooficials



MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El Congrés acollirà dimarts i dimecres que ve el debat d'investidura del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que activarà el compte enrere per a la repetició d'unes hipotètiques eleccions, que se celebrarien el pròxim 14 de gener, en cas de bloqueig.

La sessió arrencarà dimarts 26 a les dotze del migdia, amb la lectura de la proposta de l'aspirant a La Moncloa entregada pel rei a la presidenta de la Cambra, Francina Armengol. A continuació, prendrà la paraula Feijóo per exposar al Congrés el seu programa de govern, semse límit de temps.

Després de la seva al·locució inicial, està previst que Armengol faci un recés per donar temps als grups parlamentaris de preparar les respectives intervencions i, havent dinat, serà el torn dels portaveus dels diferents grups, que intervindran començant pels grups més nombrosos.

Cada grup parlamentari comptarà amb 30 minuts d'intervenció, més 10 de rèplica. El primer a intervenir serà el PSOE, que encara no té definit si participarà Pedro Sánchez o el portaveu, Patxi López.

Al PSOE el seguiran, en aquest ordre, els portaveus de Vox, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i el Grup Mixt, del qual formen part el BNG, CC i UPN. I tancarà el PP per ser el partit del candidat proposat.

NO TINDRÀ LÍMIT DE TEMPS

Feijóo té la possibilitat de respondre a cadascú per separat o a tots de manera conjunta, i sigui quina sigui l'opció escollida, no tindrà el temps taxat. La sessió s'interromprà a última hora de la tarda de dimarts i l'endemà, a partir de les nou del matí, es reprendrà amb els grups que faltin més el PP.

Com a novetat, aquesta serà la primera sessió d'investidura de la història del parlamentarisme en la qual els diputats que intervinguin podran parlar en les diferents llengües cooficials, si així ho decideixen, després que aquest dijous el Congrés va aprovar la reforma del Reglament amb el suport de tots els partits excepte PP, Vox i UPN.

Així, bona part de les rèpliques al candidat seran en llengües cooficials, però el PP és molt reticent a l'ús de l'orellera per a la traducció simultània, així que hauran d'estar atents als subtítols de la pantalla de l'hemicicle.

Després de les intervencions es procedirà a la votació, en la qual cada diputat es posa dret per proclamar el seu vot (sí, no o abstenció), per ordre alfabètic a partir d'una lletra triada a l'atzar.

Si, com es preveu, Feijóo no obté la majoria absoluta necessària per ser investit president, es procedirà a una nova votació 48 hores després en un ple que es faria divendres 29.

En aquesta 'segona volta', el candidat tindria 10 minuts per intervenir i els grups 5 minuts per respondre, i en la votació posterior es consideraria atorgada la confiança de la Cambra amb una majoria simple (més sís que nos) i, en cas contrari, la investidura seria fallida.

En cas de no prosperar la candidatura del líder 'popular', es preveu que el rei convoqui una nova ronda de consultes en la qual presumiblement encarregaria la investidura al segon candidat més votat el 23-J, el socialista Pedro Sánchez.

SEGONA INVESTIDURA, A FINALS D'OCTUBRE

Aquest segon debat d'investidura podria tenir lloc durant la segona quinzena d'octubre o principis de novembre, en funció de les negociacions del PSOE amb la mitja dotzena d'aliats parlamentaris que necessitaria.

Això sí, la votació de dimecres activa el termini de dos mesos que contempla l'article 99 de la Constitució per aconseguir una investidura perquè, si el 27 de novembre ningú no ha aconseguit superar aquesta votació i persisteix el bloqueig, el rei dissoldrà les Corts i hi haurà noves eleccions el 14 de gener.

Per a aquests casos de repetició electoral, el Congrés ja va modificar la llei electoral fixant només 47 dies entre la convocatòria i la celebració d'eleccions, ja que es redueixen tots els terminis del procediment, inclosa la campanya electoral, que només és d'una setmana.