El conflicte Israel-Palestina enfronta a Cañas (Cs) i Girauta (Vox) contra Montero (Podem)

PSC, PP, Junts, Cs i Vox coincideixen en reforçar la despesa en defensa davamt de Podem i ERC

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El conflicte entre Israel i Palestina i els atacs israelians sobre la Franja de Gaza han enfrontat aquest dimarts al candidat de Cs a les eleccions europees, Jordi Cañas, i al número 3 de Vox, Juan Carlos Girauta, contra la candidata de Podem, Irene Montero, en el bloc sobre política exterior de la UE del debat electoral de 3Cat.

En les seves intervencions en el debat, Montero ha defensat que l'Estat israelià està cometent un "genocidi" a Gaza, ha demanat aïllar a Israel trencant relacions diplomàtiques i econòmiques, i ha afegit que, ara com ara, el reconeixement d'Espanya a l'Estat palestí és un gest simbòlic, segons ella.

Davant de les peticions de la candidata dels 'morats', Girauta ha respost que qui està cometent un genocidi, en la seva opinió, és Hamás, i ha acusat a la vicepresidenta segona d'Espanya, Yolanda Díaz, de recolzar un extermini, textualment, contra els jueus d'Israel en difondre la frase 'Des del riu fins el mar, Palestina guanyarà'.

Cañas, per la seva banda, ha assegurat que "els qui acusen d'Estat genocida a Israel mai acusen Russia d'estat genocida" per la seva invasió a Ucraïna, i ha titllat textualment a Podem de ser titelles del president rus, Vladímir Putin.

Per la seva banda, el candidat de Comuns, Jaume Asens, ha defensat que Espanya trenqui relacions amb Israel, i ha dit que el seu partit treballarà per portar al primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu, davant de la Cort Penal Internacional: "Espero que les forces progressistes ens segueixin", ha dit.

La candidata d'ERC, Diana Riba, que encapçala la coalició Ara Repúbliques, ha demanat que la UE sigui qui abanderi més drets i llibertats, mentre que la número 23 del PP, Eva Poptcheva, ha acusat al Govern d'Espanya de reconèixer l'Estat palestí com una "cortina de fum" i sense tenir consens europeu.

Finalment, el candidat del PSC, Javi López, ha reivindicat actuar "sense dobles estàndards" per exigir complir el dret internacional tant a Ucraïna com a la Franja de Gaza, mentre que el número 3 de Junts, Aleix Sarri, ha afirmat que atacar a minories a Espanya, en referència al 'procés', legitima fer el mateix en altres parts del món.

DESPESA MILITAR A EUROPA

El bloc de la política exterior de la UE també ha estat marcat per la invasió russa a Ucraïna, que ha suscitat unanimitat a criticar a Rússia, però ha confrontat la posició de PP, Vox, Cs, Junts i PSC de reforçar la despesa en defensa a Europa amb ERC i Podem, que demanen desescalar i apostar per la diplomàcia.

Tant Sarri com López han argumentat la seva posició per reforçar l'"autonomia estratègica" d'Europa en l'escenari geopolític actual, mentre que Cañas ha dit que les llibertats d'Europa estan amenaçades i ha donat el seu suport als ucraïnesos que estan en la línia de guerra davant de Rússia.

Poptcheva ha demanat unitat a Europa davant de la guerra a Ucraïna i ha proposat constituir un comissari europeu de Defensa i crear "una mena de Erasmus militar?" per formar als joves militars a Europa.

Davant de les postures de reforçar la defensa europea, Montero ha exigit augmentar els esforços diplomàtics i de negociació per a la guerra, i ha opinat que si s'aposta per les armes es pot arribar a una confrontació directa entre potències nuclears: "Hi haurà soldats espanyols, catalans, tornant en caixes?", ha preguntat.

Riba ha advertit que la pujada de la despesa militar comportarà retallades en serveis públics i ha proposat també reforçar programes de coordinació i diplomàcia, encara que ha matisat que Ucraïna ha d'arribar a la taula de negociació amb Rússia "en les millors condicions".