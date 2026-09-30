Confiscats 997 puros valorats en 200.000 euros per presumpte contraban a la Jonquera (Girona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
GIRONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El Grup de Fronteres de la Policia Nacional de la Jonquera (Girona) ha intervingut 997 puros de reconegudes marques comercials, el valor dels quals conforme als preus oficials del mercat lícit s'enfila als 226.714 euros, i la persona que els duia ha estat detinguda per un presumpte delicte de contraban, informa en un comunicat aquest dimecres.
La troballa es va produir en inspeccionar la maleta que duia una persona que feia la ruta Múrcia-París, i a l'interior s'hi van localitzar 40 paquets que contenien els havans distribuïts a granel dins de fundes de plàstic transparent.
A causa de l'inusual sistema d'envasament i l'absència dels corresponents segells de garantia d'origen s'ha obert les oportunes perquisicions i sol·licitat els corresponents peritatges a les marques comercials, amb l'objectiu de determinar l'autenticitat del gènere.