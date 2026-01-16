Confirmats 4 casos més de PPA al nucli de Collserola

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El laboratori de referència del Ministeri d'Agricultura ha confirmat aquest divendres 4 casos positius més de pesta porcina africana (PPA) en senglars, tots ells localitzats dins el radi de sis quilòmetres establert al voltant dels focus inicials, al nucli de Collserola (Barcelona).
Amb aquestes troballes, el nombre total de positius detectats fins ara s'enfila a 64 casos, segons ha informat el Departament d'Agricultura de la Generalitat en un comunicat.
En trobar-se dins el perímetre ja delimitat, les autoritats han precisat que no ha calgut modificar els radis de seguretat ni endurir les mesures actuals.
El Govern continua treballant en les feines de rastreig, captura i contenció de la població de senglars a la zona afectada, amb l'objectiu de limitar la propagació del virus i reforçar el control sanitari per evitar que el brot s'estengui a altres àrees.
En aquest sentit, les autoritats han insistit que totes les deteccions registrades fins ara corresponen exclusivament a fauna salvatge i que des que es van detectar els primers casos no hi ha hagut positius en explotacions ramaderes.