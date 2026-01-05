Confirmats 18 positius més de PPA a la zona delimitada a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
En total, s'han detectat 47 casos
BARCELONA, 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat que s'han detectat 18 casos més de pesta porcina africana (PPA) en senglars morts a la zona delimitada de 6 quilòmetres al voltant dels primers casos, informa la Conselleria en un comunicat aquest dilluns.
Aquests positius s'han donat en dos focus nous, 14 prop del focus 11 i els altres quatre al costat del focus 1, amb la qual cosa el nombre de focus s'eleva a 13: 3 primaris i 10 secundaris, i fins ara hi ha hagut 47 positius.
Ha explicat que aquests positius corresponen a deteccions acumulades durant els darrers dies i no a un increment sobtat de casos.
Els nous casos s'han concentrat a diverses zones de difícil accés que serveixen de corredors naturals i que s'han explorat amb drons i helicòpters.
En total, s'han analitzat 621 senglars, per la qual cosa el percentatge de positius és del 8%, la qual cosa mostra que "les deteccions positives es concentren en àmbits molt concrets i sota control".
RECERCA D'ANIMALS
D'altra banda, continuen els treballs de recerca de cadàvers i de captura de senglars per a la reducció de les poblacions d'aquests animals a les zones de baix risc de la zona infectada.
També es manté el reforç de les mesures d'aïllament aprofitant tancats ja existents a carreteres i vies fèrries, i prioritzant el control de corredors d'ús de senglars.
Durant les festes de Nadal s'han mantingut 200 dispositius actius a la zona per mantenir el control i la detecció precoç.
GRIP AVIÀRIA
Ordeig ha explicat que s'han sacrificat 230.000 gallines de la granja de l'Urgell (Lleida) on es va detectar un focus de grip aviària i que fins ara no s'han detectat nous focus.
El sacrifici va acabar l'1 de gener i la desinfecció, el 2 de gener, moment en el qual va començar el compte de 30 dies del període de control i vigilància.
Està previst aixecar el focus el 3 de febrer, temps durant el qual es mantindran les mesures previstes en un radi de 10 quilòmetres, que inclou 58 explotacions.