Confirmats 13 casos més de PPA al nucli de Collserola

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha confirmat que s'han trobat 13 casos més de pesta porcina africana (PPA) en senglars morts dins el nucli de Collserola (Barcelona), en un comunicat aquest dimarts.
Aquests animals eleven fins a 15 els focus notificats fins avui, dels quals tres són primaris i 12, secundaris, i eleven a 60 els positius confirmats fins ara.
El Ministeri ha explicat que, a hores d'ara, s'han analitzat 622 senglars que han donat negatiu en la malaltia, dels quals 300 han estat capturats i 322 s'han mostrejat per vigilància passiva a la zona afectada i els seus voltants.
D'altra banda, ha assenyalat que es treballa en una segona tanca de contenció al voltant de Collserola, especialment per evitar el pas cap al Maresme (Barcelona), aprofitant les carreteres i les vies de tren de la zona.
El Ministeri ha subratllat que continua la vigilància passiva a les 57 explotacions porcines que hi ha dins l'àrea de vigilància i que no s'hi ha detectat cap simptomatologia ni lesions compatibles.