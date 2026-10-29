Es confirma la defunció de l'exministra Fátima Báñez, que viatjava al tren d'Iryo

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Fundació CEOE i exministra d'Ocupació i Seguretat Social durant els governs del PP, Fátima Báñez, va morir en l'accident ferroviari de dimecres a la província de Toledo, segons ha confirmat aquest dijous a les xarxes socials el president de la CEIM i vicepresident de la CEOE, Miguel Garrido.
L'exministra, de 59 anys, ocupava un dels seients de l'Iryo que va ser envestit dimecres per un tren AVE de Renfe. Els dos trens, que havien sortit de Madrid, es dirigien a Sevilla, on Báñez havia de participar en un acte empresarial de la patronal andalusa.
Tant la patronal CEOE com el PP esperaven notícies de l'exministra des que es va produir l'accident i van anar perdent l'esperança a mesura que passaven les hores.
Báñez era presidenta de la Fundació CEOE des del juliol del 2020, càrrec al qual va accedir gairebé dos anys després d'abandonar el Ministeri d'Ocupació.