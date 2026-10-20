La confiança empresarial baixa un 1,8% a Catalunya de cara al quart trimestre de l'any

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya ha baixat un 1,8% de cara al quart trimestre del 2026 respecte al tercer, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en un comunicat aquest dimarts.
La confiança empresarial ha retrocedit en tots els sectors d'activitat en termes intertrimestrals, encapçalats per l'hoteleria i el transport (-4,1%), el comerç (-2,4%), la indústria (-1,4%), la resta de serveis (-1,3%) i la construcció (-1,2%).
En termes interanuals, l'índex ha disminuït un 0,6%, amb caigudes en gairebé tots els sectors: d'un 1,6% en l'hoteleria i transport, d'un 1,2% en la indústria i d'un 0,9% en la construcció i el comerç.
Segons la mida dels establiments, l'empitjorament de la confiança més destacat el registren els de 10 a 49 assalariats (-2,5%), seguits dels de menys de 10 i els d'entre 50 i 199 (-2%), mentre que la confiança en els establiments de 200 a 999 assalariats es manté estable.
Finalment, els establiments associats a les cambres de Girona han registrat la reculada més gran, d'un 4,1%, mentre que el descens s'ha situat en un 1,5% a les de Tarragona i Barcelona i en un 1,3% a les de Lleida.