La conferència ROSCon España abordarà a Barcelona la recerca aplicada en robòtica

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La conferència ROSCon España 2025 reunirà "per primera vegada" a Barcelona del 4 al 5 de novembre uns 300 desenvolupadors, investigadors i empreses, per compartir els seus treballs, idees o eines sobre el sistema operatiu de robòtica (ROS) i la recerca aplicada en aquest àmbit.
Està organitzada pel centre tecnològic Eurecat, amb suport d'Open Robotics i una desena de patrocinadors del sector, i inclourà una jornada de tallers i una altra de ponències, informen els organitzadors aquest divendres en un comunicat.
DUES JORNADES
Les activitats, que parteixen de propostes de la comunitat de desenvolupadors, incidiran especialment aquest any en els avenços sobre IA en aquest àmbit.
Hi haurà una àrea d'exposició i 'networking' sobre robots mòbils, manipuladors, quadrúpedes, humanoides i components de seguretat i de visió artificial, entre d'altres.
Les ponències se centraran en eines basades en ROS, i també es compartiran avenços en clau de la robòtica avançada, com percepció, manipulació, navegació i planificació intel·ligent.
La primera jornada serà de 'workshops' i sessions pràctiques sobre experiències participatives amb demostracions en directe, i la segona jornada se centrarà en ponències per compartir coneixements.
ROBOTS CADA VEGADA MÉS AUTÒNOMS
El director de Robòtica i Automatització d'Eurecat, Daniel Serrano, subratlla que la ROSCon "es consolida com el principal punt de trobada de la comunitat ROS" a Espanya i que hi esperen unes 300 persones.
El cap de Robòtica Mòbil d'Eurecat, Carlos Rizzo, ha destacat la recerca aplicada a la indústria, la logística i l'agricultura, entre altres sectors, i ha afegit que es van veient robots més autònoms, capaços d'entendre el seu entorn i decidir, "fruit del progrés conjunt de la comunitat ROS".