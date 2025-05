La Conferència de Presidents de Barcelona se centrarà en l'habitatge i la formació professional i universitària

MADRID 15 maig (EUROPA PRESS) -

La Conferència de Presidents que se celebrarà el pròxim 6 de juny a Barcelona se centrarà en l'accés a l'habitatge i en la formació professional i universitària, segons han informat fonts de La Moncloa.

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, convocarà una reunió del comitè preparatori el pròxim 28 de maig, després de la qual es tancarà l'ordre del dia definitiu de la trobada.

Aquest dijous està previst que el Govern central comuniqui a les comunitats i ciutats autònomes els principals detalls de la trobada, que serà la primera a la ciutat de Barcelona des de la creació d'aquest fòrum el 2004 per l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.

Des de fa unes setmanes, diferents dirigents autonòmics havien demanat la convocatòria d'aquesta Conferència de Presidents per abordar assumptes com l'apagada que va patir la península Ibèrica fa unes setmanes o el trasllat de menors migrants, entre altres assumptes.

L'ÚLTIMA CONFERÈNCIA VA SER A SANTANDER

L'última Conferència de Presidents es va celebrar el desembre de l'any passat al palau de La Magdalena de Santander, després de més de dos anys sense que es reunís aquest fòrum.

En aquella trobada de Santander no es va assolir cap acord i es va saldar amb el compromís de Pedro Sánchez de reunir un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) al llarg del 2025 per negociar amb les comunitats la condonació del deute, que es va celebrar al febrer.

No obstant això, els presidents autonòmics es van queixar que no es parlés sobre la reforma del finançament autonòmic i van menysprear la proposta del Govern central per assumir una part del deute autonòmic.