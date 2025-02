Confecat rebutja l'augment de la taxa turística a Catalunya

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat) ha rebutjat l'augment de la taxa turística acordat pel Govern i els Comuns, en un comunicat aquest dijous.

L'entitat ha criticat "l'asfíxia fiscal contínua" del sector dels allotjaments turístics i ha assegurat que, textualment, no està disposat a continuar sent la font constant de finançament per a les administracions.

Ha afegit que la mesura "amenaça amb destruir la competitivitat" del sector i ha demanat mecanismes urgents que evitin la pèrdua de la competitivitat.

L'entitat també ha rebutjat el canvi de destinació del fons per al foment del turisme i ha demanat que es preservi i s'afavoreixi la transparència sobre els seus usos.

Ha dit que "és prioritari" que els recursos serveixin per pal·liar la falta d'inversions en les infraestructures per impulsar el turisme.